Gustavo Sáenz: «Presidente, necesitamos al ejército en las calles»

El gobernador Gustavo Sáenz se dirigió hoy a través de un mensaje a todo el pueblo de Salta y al presidente Alberto Férnandez a quien le pidió la presencia del Ejército en las calles. “Le aseguro que me acompañaron desde el primer día de gestión en el norte de la provincia donde no tuvimos ni un solo día de descanso”, dijo el gobernador de Salta. “Dieron muestra de solidaridad de humanidad y de compromiso. Acá no hay luchas, aquí la lucha es contra un enemigo que quiere llevarnos puestos a todos».

A demás, Gustavo Saénz agradeció a quienes cumplen la cuarentena y criticó duramente a quienes la incumplen. «Hoy tenemos 600 imbéciles demorados y 24 enfermos.