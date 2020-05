Gustavo Sáenz: “Ya estamos trabajando para la pospandemia”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó el acto de entrega de viviendas en Animaná. Allí, el mandatario remarcó que “estamos peleando contra un enemigo invisible”, al referirse al coronavirus y recalcó la importancia del barbijo y del lavado de manos. Igualmente, Sáenz aseguró: “Ya estamos trabajando para la pospandemia”.

La emergencia sanitaria por coronavirus mantiene en vilo a las administraciones provinciales, pero la situación de cada una es diferente, sobre todo, en cantidad de muertes y contagios. En este sentido, Salta mantiene la situación controlada, teniendo en cuenta que hasta el momento solo se registraron siete casos positivos. En este contexto, el gobernador, Gustavo Sáenz, destaca permanentemente la responsabilidad de los salteños para que esto ocurra.

Por otro lado, en Animaná, el mandatario salteño entregó veinte viviendas y volvió remarcar la importancia de las medidas que tomaron las autoridades y de la responsabilidad con la que la gente las respeta. Al respecto, el gobernador Sáenz sostuvo que “todavía seguimos peleando contra un enemigo invisible”, pero espera que al final nos abracemos todos juntos, por haber vencido a la pandemia. “Jóvenes y grandes tienen que cuidarse y para eso, tenemos que tener conciencia que la mejor vacuna somos nosotros mismos”, agregó en su discurso el dirigente.

Entrega de viviendas y pospandemia

Gustavo Sáenz explicó que en Salta hay un déficit habitacional muy importante, pero que “este problema no empezó hace seis meses”. Además, remarcó que su gestión no tuvo ni un minuto de descanso desde que comenzó en diciembre del año pasado, “por la emergencia sociosanitaria en el norte provincial y ahora la pandemia por coronavirus”. Finalmente, dijo que está trabajando en la pospandemia, para levantar la Provincia” y se despidió con una de las frases utilizó durante la campaña electoral: “Sin salud, no hay educación, sin educación y capacitación, no hay trabajo y sin trabajo, no hay dignidad. Estamos trabajando para la pospandemia y cumplir con los pilares que hacen a la calidad de vida de todos los salteños”.