Habló el primer contagiado de coronavirus en la Argentina

“ Me faltan unos días pero sé que va a estar todo bien. Me levanto bien todo los días, está todo perfecto, no tengo fiebre, me hacen los controles, me alimento bien. No tengo el sushi , pero no pasa nada. Pero bueno, igual me controlan cada 3 horas”, dijo Ariel, el primer contagiado por el coronavirus

El hombre de 43 años, que se encuentra actualmente internado en el Sanatorio Agote, de Recoleta, estuvo entre el 19 y el 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, donde se reportaron múltiples casos de coronavirus, y también en España. A poco de llegar a Buenos Aires hizo una consulta médica por un cuadro de fiebre, tos y dolor de garganta.

Al momento de atravesar los controles en Ezeiza, el hombre no presentaba ningún síntoma, razón por la cual el protocolo no se activó en el momento. Incluso les tomaron la temperatura a todos los pasajeros.