Habló Érica Basile, la mujer que denunció a Pablo Rago por abuso sexual

Basile radicó la denuncia el 17 de diciembre en la Comisaría N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso interviene el Juzgado en lo Correccional y Criminal N° 73.

Según contó la mujer en Nosotros a la mañana, cuando llegó a la casa de Rago, él estaba fumando marihuana, pero ella se negó. Luego se besaron y él le pidió «algo sexual».

«Yo me niego, se enoja, se pone agresivo, me empieza a insultar, a denigrar, para que viniste. Previamente nos habíamos besado, y estaba todo bien hasta ahí. Él saltó con eso que no tenía nada que ver, al menos para mí», siguió, para luego asegurar que “directamente hubo penetración” sin su consentimiento.

«Los videos que me enviaba masturbándose fue incómodo. Fueron varios. No lo bloqueé porque habíamos quedado en un tema de trabajo, que yo seguía esperando, y nunca me respondió. Solamente me cambiaba de tema”, agregó.

Basile dijo que este trauma la viene perturbando hace años. «No hablé con nadie. Con mi familia tampoco”, comentó. “Me gustaría que Pablo saliera a hablar y diga que lo que yo digo que es mentira. Que diga que él no me tocó, que no estuvo con una cámara y me abusó. Que lo diga… Solo él y yo sabemos lo que pasó. Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que los amo y son mi orgullo”, aseguró.