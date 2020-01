Habló Pablo Ventura, el único liberado por el crimen de Villa Gesell

Pablo Ventura (21), el joven liberado en la causa en la que se investiga el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, habló este miércoles públicamente por primera vez tras salir de la cárcel y, aunque escuetamente, dio detalles de lo que le tocó vivir en los últimos días.

«Todavía no caigo. No lo puedo creer. La verdad fue muy difícil, pero ya me siento mejor, por suerte. Estoy más tranquilo. Un poco angustiado, pero nada más. Ahora voy a tratar de a poco de ir volviendo a la normalidad», contó Pablo.

Consultado sobre su relación con los diez rugbiers detenidos, explicó: «Los conozco de vista, de la ciudad. Nada más. No los odio».

Además, dijo que la noche del crimen estuvo «en la casa de un amigo, tranquilo»: «Cuando llegó la Policía no entendía nada. No sabía qué pensar».