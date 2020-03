Hay más de 1200 detenidos por quebrar la cuarentena en Argentina

En el segundo día de aislamiento total, el número de arrestos por no cumplir con la medida superan ampliamente al de los infectados. Un picnic y picadas clandestinas, los casos más insólitos. Ya hay más de 1200 personas detenidas por no acatar la medida. La cifra supera el número de enfermos por coronavirus en la Argentina. Hay 132 pacientes activos, 22 recuperados y 4 muertos.

Las fuerzas de seguridad federales y provinciales de todo el país detuvieron a más de 1200 personas que quebraron la cuarentena obligatoria, entre ellos 44 jóvenes que participaban de un picnic, seis personas que regresaban en un micro desde Brasil y quisieron engañar a la policía y tres automovilistas que corrían picadas.

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe reportó 306 personas detenidas entre el viernes -cuando comenzó a regir el aislamiento obligatorio- y las primeras horas del sábado.

El caso más llamativo fue en la ciudad de San Lorenzo, ubicada a 35 kilómetros al norte de Rosario, donde la Policía sorprendió a 44 personas, entre ellas siete menores, que participaban de un picnic sobre la costa del río Paraná, en un espacio público.

Además, en las primeras horas del sábado desbarataron un casino clandestino con cuatro clientes en la zona oeste de Rosario. La Policía allanó el lugar por la madrugada y secuestró 20 computadoras conectadas a un mismo servidor que se usaban para realizar apuestas ilegales. Por el hecho, quedó detenido un hombre mayor, que dijo residir en esa casa.

También en Rosario, otras seis personas fueron detenidas en la Terminal de Ómnibus cuando regresaban en dos micros desde Brasil. Quisieron engañar a las autoridades diciendo que volvían desde Mar del Plata para evitar la cuarentena de 14 días.

En Tucumán, 208 personas quebraron la cuarentena total. En las causas interviene la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira.

En Río Negro hubo 34 detenidos, cuatro en San Carlos de Bariloche, entre ellos tres automovilistas que corrían picadas en sus vehículos particulares cerca del cementerio local.

En Misiones, 136 personas fueron demoradas en distintos procedimientos y en San Luis hubo 173 ciudadanos detenidos en la vía pública.

En tanto, en Bahía Blanca 31 personas fueron aprehendidas desde las 22.20 de anoche hasta las 6 de hoy por no respetar el aislamiento obligatorio.

En Córdoba, la Policía detuvo a 250 personas, entre ellos dos alemanes que estaban prófugos desde el martes tras haber escapado de un hotel en el que estaban alojados. A los turistas los descubrieron cuando se dirigían al Aeropuerto de Ezeiza, por lo que ya fueron expulsados del país, afirmaron fuentes judiciales.

En Mendoza, este sábado detuvieron a 15 personas. En total, hay 29 personas acusadas de romper con el aislamiento social preventivo obligatorio en esa provincia de Cuyo.

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal porteño publicó este sábado que ya hubo 331 denuncias, de las cuales 165 fueron por violación de las medidas contra la pandemia, 160 por resistencia o desobediencia a la autoridad y 6 por ambas situaciones. El viernes ayer hubo 253 denuncias en total.