HAY UN PEDIDO DE CAPTURA SOBRE JUAN DARTHÉS, NO ES UN EXILIADO

En el programa Los Ángeles de la Mañana, el abogado Fernando Burlando definió a Juan Darthés como un exiliado. Y hasta recurrió a la poética del destierro: “Está como la persona que tiene que vivir un exilio. En esto la literatura universal se ha expresado en infinidad de oportunidades dándonos a conocer cuando se lo destierra del lugar donde quiere vivir. Es muy lamentable y muy angustiante”.

Pero Darthés no está exiliado, está prófugo. Y el 14 de noviembre del 2019 Interpol ordenó la captura internacional. Está acusado del delito de “violación agravada” a la actriz Thelma Fardin.

Desde el 17 de octubre del año pasado tiene un pedido de detención firmado por el juez Celso Urbina. El proceso no puede comenzar porque en Nicaragua no se puede juzgar en ausencia. Darthés tiene abogado en Nicaragua, César Guevara, que fue rechazado en su solicitud de que se revocara la orden de captura.

El actor vive en San Pablo porque cuenta con la nacionalidad brasileña. Nadie lo obliga. Pero elige ese lugar porque no hay convenio de extradición con Managua. Si viniera a la Argentina tendría que ser puesto a disposición de la justicia. Por lo tanto quien decidiría si es trasladado –o no- a Nicaragua no sería la justicia del país centroamericano, sino la argentina. Si no lo hace es por estrategia para esquivar un proceso penal. Pero no por un exilio.