Imparable: El muñeco dirigirá a River en Santa fé

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, recibió el alta médica ayer tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica para extirparle unos cálculos renales y, pese a que le recomendaron reposo, aseguró que “nada impide” que viaje a Santa Fe para dirigir a su equipo, que visitará mañana a Unión, por la fecha 19 de la Superliga.

“Estoy bien, debo tener algunos cuidados por unos días según indicaron los médicos. Nada me impide estar el domingo en Santa Fe, lo que no puedo hacer es actividad física, de manera que si me siento bien dirigiré la práctica de mañana -por hoy-”, expresó el Muñeco Gallardo en diálogo con los medios de prensa apostados a la salida de la clínica en la que fue operado.