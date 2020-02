Impresionante incendio y explosión en una fábrica

Un voraz incendio destruyó una fábrica de productos de limpieza en la localidad de Munro. Cerca de 30 trabajadores fueron evacuados y no hubo heridos.

El fuego se inició en el depósito de la empresa Cera Suiza, ubicado en Armenia y San Lorenzo, por causas que todavía no fueron informadas. Gracias al rápido accionar de los bomberos el fuego no se propagó a las casas vecinas. Sin embargo, las llamas se extendieron por toda la propiedad debido al material inflamable con el que trabajan en la empresa.

En el lugar trabajaron bomberos de Vicente López, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Villa Ballester y General Pacheco.