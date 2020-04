Incumplió con la cuarentena y la prohibición de acercamiento a su ex pareja

El fiscal penal Gabriel González, interino en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 4, imputó a un hombre de 26 años como autor de los delitos de desobediencia judicial y violación a las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia y solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga su detención.

El acusado y su pareja tienen dos hijos en común y por hechos de violencia previos no denunciados, no conviven. El pasado 30 de marzo, se hizo presente en la vivienda de su ex pareja, logró ingresar y mantuvieron una discusión, por lo que la mujer se comunicó al Sistema de Emergencias 911 y solicitó que se le impongan medidas de prohibición de acercamiento y para que se abstenga de ejercer actos de violencia física y psíquica.

Pese a la prohibición de acercamiento a 300 metros y la prohibición de ejercer actos de violencia física y psíquica impuesta por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 4, el acusado se hizo presente nuevamente en la vivienda de su ex pareja y madre de sus hijos y fue sorprendido por la consigna fija que allí se destacó tratando de ingresar al domicilio, por lo que solicitó su detención y fue imputado.