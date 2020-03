Intento de saqueo en un supermercado chino en Pergamino

Sucedió hoy en la calle Siria de la localidad de Pergamino, en el supermercado que lleva el mismo nombre, Siria, frente a los edificios de la UOM.

Patricia, la encargada de la verdulería, dijo «justo estábamos con el dueño del super, que me estaba comentando que por calle Pico, a la vuelta del supermercado, se había juntado mucha gente. Veo que viene uno corriendo y le pegué el grito para que cierre. Cuando vino uno ya llegáron como veinte personas. Entre 15 y 30 años, con el torso desnudo y las caras tapadas. Los dueños se defendieron a botellazos… empezaron a tirar cosas de adentro hacia la vereda. No pudimos detener a ninguno pero no se pudieron llevar nada. También intentaron llevarse el dinero de la caja pero no pudieron. Si se llevarom una Honda Biz que estaba afuera. Yo desde hace un año y medio que estoy nunca pasó esto».