Investigan si el hermano de Paulo Dybala rompió la cuarentena

Vecinos del complejo Alto Villasol, en la ciudad de Córdoba, aseguran que dos familiares del futbolista no cumplieron con el aislamiento cuando llegaron a la Argentina.

La noticia de que Paulo Dybala y Oriana Sabatini tienen coronavirus desató un fuerte operativo en Córdoba. Ocurre que con la confirmación de que el futbolista de la Juventus dio positivo de COVID-19, tres familiares suyos que estuvieron en Italia hasta hace pocos días fueron sometidos a estudios para determinar si también están contagiados. Paralelamente a los estudios que se le realizan a los familiares del futbolista, las fuerzas de seguridad investigan si Gustavo Dybala -uno de los hermanos- y su novia no cumplieron con la cuarentena luego de regresar de Europa. Una denuncia de una de las vecinas del complejo Alto Villasol, al norte de la ciudad de Córdoba, alertó a la Policía, que analiza la situación.

Según figura en uno de los reportes de la investigación, los familiares de Dybala habrían regresado de Italia el jueves 12 de marzo y durante dos días algunos de ellos no habrían cumplido con el aislamiento total.