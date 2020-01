Italia bloquea a un crucero de España por una pasajera china con síntomas del coronavirus

Las autoridades de Italia prohibieron el desembarco de un crucero de la empresa Costa Crociere que provenía desde España en el puerto de Civitavecchia porque una pasajera de Macao, China, presentaba síntomas compatibles con el nuevo coronavirus, causante de la neumonía de Wuhan. El barco llamado Costa Smeralda había hecho escalas en Barcelona y Palma de Mallorca. En Italia informaron que hasta que se realicen los análisis de que la pasajera no está afectada con el virus no dejarán que las 6.000 personas que viajan en éste desciendan en el puerto cercano a Roma. El protocolo comenzó después de que la mujer china tuviera fiebre y problemas respiratorios. La pasajera y su marido, que no presenta síntomas, han sido aislados en el hospital del barco. En tanto, un equipo del hospital Spallanzani de Roma se trasladó a la nave, le realizaron las pruebas a la mujer y regresaron al centro para analizarlos y dar un resultado lo antes posible.