Jimena Barón reveló por qué decidió hacerse vegetariana

Jimena Barón decidió hacer un profundo cambio en su alimentación por una cuestión meramente ética. Según contó en Instagram, la cantante hace 20 días que no consume carnes y no es porque no le gusta sino porque piensa un poco más allá.

Un seguidor le preguntó si era vegetariana y ella contestó que lo está «intentando». «Es porque bueno, no quiero que maten a los animales ni quiero contribuir a que destruyan el mundo y prendan fuego todo», respondió.

Hace algunos meses, Barón había contado que quería dejar de comer carne pero que cada vez que lo intentaba se enfermaba. Ahora le dio una nueva chance a esta forma de vida luego de los atroces incendios en Australia y el Amazonas.

