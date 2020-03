Juana Viale reemplazó a su abuela e impactó con su look

La nieta de la conductora impactó una vez más con su belleza y su figura vestida por Javier Saiach.

Juana Viale fue una vez más la elegida para conducir La noche de Mirtha Legrand en esta noche de sábado. Su abuela, como es de público conocimiento, está en su casa como todos los ciudadanos cumpliendo con la cuarentena obligada a causa del coronavirus.

Una vez más la hija de Marcela Tinayre y hermana de Nacho Viale (productor general del ciclo) impactó con su look, elegido especiamente para un programa especial en el que la pandemia fue el tema principal.

El vestido es un modelo de Javier Saiach, uno de sus diseñadores preferidos, quien suele vestir a Juana para para ocasiones especiales como la entrega de los Martin Fierro: un strapless largo de pailletes verde oliva tornasolado al cuerpo con cola incluida y breteles de terciopelo de color negro.

Lo llevó de maravillas y lo complementó con un peinado semirecogido con chignones. Las joyas, unos aros circulares colgantes y una cadena alrededor del cuello, eran de Jean Pierre.

El make up, fiel a su estilo, fue super natural, con pestañas marcadas y labios nude.

Juana Viale es una referente en el mundo de la moda local. No solo por su estilo sino porque además ha protagonizado muchas tapas de revistas de moda y campañas para distintas marcas.