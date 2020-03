Juana Viale y estricta crianza a sus hijos

La famosa actriz es madre de tres niños Ámbar (16), Silvestre (11) y Alí (7). La actriz contó como ejerce su crianza con respecto a los dispositivos digitales en el día a día de los chicos.

«Para mí el gran tema es la tecnología. En mi casa no tengo cable, el televisor está solamente para mirar películas. No hay PlayStation ni nada de eso. Que te den puntos por matar a alguien me parece un horror. Olvidate, conmigo no.La única que tiene más libertad es Ámbar que ya es más grande. Los más chiquitos a las 20.30 ya se van a dormir »

También aseguro que a veces se le hace dificil cuando los niños tiene que estar en la casa del padre ya que allí les dan con todos los gusto en eso ya no se puede meter »No voy a decirle al padre lo que tiene que hacer, no me parece correcto imponer pautas desde lejos. Tampoco soy tan mala»