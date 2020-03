Jubilados esperan desde anoche a la intemperie para ser atendidos

En el Banco Santiago del Estero, se tomaron medidas para evitar la aglomeración de jubilados, que como todos los meses fueron insuficientes. Tras los anuncios y el decreto de emergencia sanitarias emanado por el gobierno nacional, desde la entidad bancaria solo se dijo que 350 personas podrían ingresar al salón y a medida que vayan saliendo se habilita de a 5 para poder ser atendidos.

Al ser consultados, algunos jubilados argumentaron que no saben manejar los cajeros, otros plantearon el inconveniente de no poder obtener toda la jubilación ya que el monto máximo para extracciones hace que deban concurrir a los cajeros por o menos 3 veces, sin contar con los recorridos que deben hacer cuando no encuentran efectivo.

A pesar de la lluvia, un grupo de abuelos esperaban desde anoche para poder cobrar recién hoy. Todos manifestaron estar al tanto de las precauciones que debían tomar por el coronavirus, aunque dijeron temer más al dengue.

Caso especial fue el de una mujer que se descompensó y no fue atendida por un servicio médico, nadie la auxilió pese a haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza.