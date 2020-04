Jubilados y pensionados accederán al servicio de colectivos de acuerdo a la terminación de su DNI

Frente a la nueva disposición del Banco Central de la República Argentina para el pago a jubilados y pensionados en las distintas instituciones bancarias, SAETA informa que adaptará su servicio para ese sector, al cronograma dispuesto para cada día.

En cada unidad un guarda controlará que sólo accedan a los coches los beneficiarios cuyos DNI correspondan a la numeración del día, según el siguiente cronograma:

*Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas:

Sábado 4 de abril – terminación 0 y 1

Domingo 5 de abril – 2 y 3

Lunes 6 de abril – 4 y 5

Martes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9

*Pensiones contributivas menores a $17.859 , correspondientes al mes de abril

Lunes 6 de abril – terminación 4 y 5 Pensiones no contributivas

Martes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas

Miércoles 8 de abril – 0 Jubilaciones y

Asimismo SAETA informó que teniendo en cuenta la ampliación del horario bancario, de 9 a 16 hs, también se extenderá el horario de servicio para jubilados y pensionados. Esto significa que el último coche de cada Línea pasará por el centro con destino a los barrios a las 16.30 horas.