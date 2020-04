Julián Serrano se separó de Malena Narvay

Hace un tiempo largo que Malena Narvay y Julián Serrano no compartían imágenes juntos desde las redes sociales.

Esto encendió las alarmas entre sus miles de seguidores de redes sociales.

Lo cierto es que el youtuber finalmente confirmó que se separó de la actriz, con quien salía desde principios de 2018.

«No salimos a aclararlo porque no hacía falta. Ahora no estamos juntos. Ahora no estamos juntos, se podría decir que es un impasse», le confirmó el joven al sitio Ciudad.

Serrano comparte material de su cuarentena obligatoria en soledad desde su casa.

Hace unos días mostró su dolor por la pérdida de su amado conejo León.

«Nunca nadie me hizo llorar así.. Yo que buscaba maestros para tratar de entender un poco más la vida, vos, con tus dos kilitos y doscientos gramos me enseñaste más que todos juntos. Eras una bola de puro amor y ternura», lo despidió con un fuerte posteo.