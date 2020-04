La angustia de Silvia Süller

Silvia Süller, quien vive sola en su departamento y no tiene contacto con su familia, salvo con su hermana Norma, con quien retomó el vínculo hacia 27 años que no hablaban luego de la muerte de su madre, se encuentra sola y angustiada.

“Estoy triste conmigo. No paro de llorar. El subconsciente te traiciona y te lleva al pasado. Mis padres murieron hace poquito y los extraño mucho. A mi hijo no lo veo hace 11 años…” refiriéndose a su hijo Cristian (29)

Silvia también es madre de su otra hija Marilyn(32), y si bien con ella entablan una relación en mejores tratos, se crió con su abuela, asegura que en los últimos días tampoco tuvo mucho contacto siquiera de manera telefónica. “Yo le escribo, pero no me contesta. Si vieras mi teléfono, le mando mensajes a todo el mundo pero nadie me responde. Confieso que mi hija es muy colgada con el celular. Yo soy muy ansiosa, le escribo y espero que me responda aunque sea después de una hora, pero ni siquiera. Me contesta muy poco»

También confiesa que esta muy angustiada y triste por la pandemia que estamos viviendo es colgada con el celular”. “Estoy muy triste por todo lo que está pasando en el mundo y en nuestro país»

Finalmente se refirió al aislamiento obligarlo, que si bien no la tiene para nada contenta, asegura que el gobierno esta accionando muy bien »Soy jubilada y está haciendo mucho por nosotros. Yo creo que muchas personas van a cambiar, esto tiene que unir. Estamos luchando contra alguien invisible”.