La fuerte autocrítica del técnico de la Selección de básquet

En medio de la pandemia por coronavirus y el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno, las redes sociales crecieron como fuente de información y son utilizadas para realizar distintas propuestas para mantener a la gente entretenida dentro de sus casas.

Fue así que Sergio Hernández, actual entrenador de la selección argentina de básquet, decidió brindar una entrevista en vivo por Instagram. Allí, se tocó el tema de la enfermedad que puso en vilo al mundo y no dudó en reconocer un error de su parte al subestimar la cuarentena.

“Yo también diez días atrás era un poquito menos conciente que ahora. Por eso no juzgo a los que hace seis días atrás hicieron cola para entrar a un balneario, porque tenían su casa ahí. A mi también se me vino a la cabeza al principio, ‘¿y si mi alquilo una casa en la playa y me voy a vivir al cuarentena ahí?’. Y hoy digo: ‘¡Qué animal que fui!’. Lo pensé y no me parecía nada raro, al contrario, como también hace tres días atrás pensaba cómo una persona no puede salir a correr al aire libre, lejos de otras personas, porque el deporte es salud. Hoy entiendo que el único lugar que es salud es tu casa, el único. Si tenemos que comer fideos y arroz durante un mes, comeremos eso, no pasa nada. Parecía una vacación gastronómica, pero no”, sostuvo el entrenador de 56 años, haciéndose una fuerte autocrítica.

Hernández dejó asentado que cree que esta el la única manera de frenar la enfermedad por más que sea “algo antinatural para el ser humano estar encerrado”. Sin embargo, mostró preocupación por todos aquellos a los que la reclusión les juega una mala pasada en lo económico. “Hay una cosa que me preocupa, que es la gente que no puede sobrevivir, no al virus, sino al parate y decirle a esa gente que hay que dejarla salir, no, no podés. Es buscar la manera de los que podemos ayudar a esas personas. Me preocupa la gente que te dice quedate en tu casa y te dice ‘¿qué casa?’. Hay que llevar tranquilidad porque el tremendismo es complicado”, declaró.

Además, el Oveja no quiso dejar de destacar y felicitar el labor de los profesionales de la salud, personas indispensables en este momento. “Siempre fueron un orgullo y ejemplo. Siempre digo que para estudiar medicina o enfermería, tenés que tener algo de alma, tenés que haber nacido así, pensando en el otro. Su día a día es duro e imaginate en este caso… Hoy gracias a Dios empezamos a tomar conciencia de que hay profesionales que son ángeles”, afirmó.

“Tengamos fé, vamos a salir mejores personas de esto y vamos a pensar mas en el prójimo”, concluyó el ganador de al medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.