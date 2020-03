«La inspectora» de La casa de papel, tras contraer coronavirus: «No tengo olfato»

Itziar Ituño reconocida por su trabajo en la serie de Netflix La casa de papel como la inspectora Murillo, brindó una entrevista desde su casa en España y contó cómo transita el reposo, tras ser diagnosticada del coronavirus Covid 19.

«Estoy más o menos, hoy me he levantado un poquito mejor, pero estaba con dolores de cabeza. Pero hoy descubriendo síntomas nuevos. Noté que no tenía olfato, no huelo nada. Es como si tuvieses mocos, pero sin tenerlos y no hueles ni pruebas nada. Y el hambre, me estoy forzando a comer pero no tengo hambre», comentó en una entrevista vía Skype con el programa Chicas Guapas de América TV.

La actriz también pidió responsabilidad social. «Es un virus desconocido, todavía no sabemos dónde nos va a llevar. Cuidado, sean responsables».