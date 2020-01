La irónica respuesta de Mónica Farro a la fuerte acusación de Sol Pérez

El conflicto entre Sol Pérez y Mónica Farro continúa. Este martes, la ex “chica del clima” había lanzado una fuerte acusación: “A mí se me quiso pegar, se amenazó también a la producción cuando pidieron que ella haga lo marcado arriba del escenario que llamarán a una ambulancia que iban a ver cómo me empujaba. Se nos dijo que cobrábamos un sueldo gracias a las pi… que ella chupa”.

Farro respondió con sinceridad a través de Instagram: “¿Jajaja besitos a todos…. pregunta: ¿¿¿quién chuparía pi…. para pagar sueldos de otros??? ¿No sería más lógico que lo haga para mí? Jajajaja, qué boluda que soy, en vez de estar en París, estoy acá pagando sueldos, jajaja”.