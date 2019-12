La lucha de Luciana Aymar por ser mamá

En diciembre de 2014 y siendo la mejor jugadora de hockey de la historia, Lucha se retiró de las canchas con el objetivo de formar una familia. Sin embargo, la búsqueda de su bebé no fue una tarea sencilla de lograr.

“Tener un hijo fue algo bastante hablado desde que nos conocimos con Fer, a principios de 2016. Pero cuando decidimos empezar a buscar, costó más de lo que habíamos pensado. Fue una locura. No tengo problema en decir que me resultó difícil quedar embarazada, aunque hay otras cosas que me las voy a guardar. Sí te cuento que me hice muchos estudios médicos y ahí me dijeron que los deportistas de alto rendimiento tienen más desgaste que otras personas y que por eso era probable que me costara quedar embarazada», confesó Aymar, describiendo por primera vez que tardó más de un año en quedar embarazada.

Siguiendo el relato, el periodista le preguntó: «¿Tuviste que hacer un tratamiento para quedar embarazada?». Pero la exjugadora no quiso dar detalles: «Prefiero dejármelo para mí, es muy personal. Estuve en una clínica de fertilidad y me hice un montón de estudios».