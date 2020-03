La Municipalidad inició sus paritarias otorgando también el 8% y una suma fija de $2000

Habrá un aumento salarial del 8% y se brindará una cifra extra de $2000 para empleados municipales. Además, se realizará una jerarquización por antigüedad a los trabajadores de planta permanente, reclamo que los trabajadores vienen haciendo hace más de 10 años.

Por su parte el Coordinador de la Municipalidad Dr. Daniel Nayar expresó que esto es un reflejo de la política de estado de la Intendenta Bettina Romero. “Es importantísimo lo que hizo la Intendenta, además se hará un blanqueo y reconocimiento de la carrera administrativa municipal, un pedido de los empleados desde hace más de 10 años”.

Además, aclaró el Coordinador sobre la manifestación realizada en la jornada de ayer en las puertas de la Municipalidad: “En el día de ayer estaban citados 3 gremios para poder coordinar el aumento, los mismos no vinieron. No fui yo quien no lo recibí ellos son los que no vinieron, aquí estuve esperando para hacer la primera reunión y no se pudo concretar”.

Agregó que en la jornada de hoy continúan las reuniones con otros gremios ya que son 9 con los que tiene que coordinar. “Vamos a estar escuchando y elaborando lo que los gremios nos van planteando”, manifestó Nayar.

Debido a la manifestación se impidió a los contribuyentes a realizar el pago anual correspondiente, resolvió la Municipalidad realizar una prórroga hasta la próxima semana.