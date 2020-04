La nueva conquista de Pocho Lavezzi: una brasileña de 33 años

Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi está pasando una cuarentena de por el coronavirus en Saint Barth, en el Caribe. El ex jugador no está solo, sino que lo acompaña Natalia Borges, una modelo y actriz brasileña. Natalia tiene 33 años y es la ex esposa del empresario de la noche neoyorkina Michael Satsky, de quien se separó en 2017. Sin embargo, la rubia también habría sido la novia de un amigo del ex deportista.

“Te cuento que la conozco a Natalia, es la ex novia de un muy amigo del Pocho, Lorenzo se llama. Él tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además también estaba en el ámbito del fútbol”, reveló Yanina Screpante, la ex pareja de Lavezzi.

Pocho y Natalia estarían juntos hace un mes y la pandemia mundial los encontró en la isla francesa del Caribe, donde disfrutan del aislamiento y de su amor con un paisaje paradisíaco.