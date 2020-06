LA PREMIER LEAGUE DIO A CONOCER LOS HORARIOS DE SU RETORNO A LA ACTIVIDAD

La Liga de Inglaterra develó este viernes los días y horarios de las dos primeras semanas de competencia después del parate por el coronavirus.

La competición arrancará el miércoles 17 de junio con los encuentros postergados entre Aston Villa-Sheffield United (14, hora argentina) y Manchester City-Arsenal (16:15).

La jornada número 30 del campeonato, ya con todos los equipos igualados a partidos, arrancará el viernes 19 con dos encuentros, el Norwich-Southampton (14:00) y el Tottenham Hotspur-Manchester United (16:15).

El virtual campeón, el Liverpool, no volverá a la competición hasta el domingo 20, cuando se mida al Everton (15:00) con la posibilidad de que este encuentro se dispute en un estadio neutral. Si el City perdiese su partido con el Arsenal y el Liverpool batiese a sus vecinos, los de Jürgen Klopp ganarían su primera liga en treinta años.

Otros encuentros importantes de los que ya se conoce fecha son el Chelsea-Manchester City del jueves 25 (16:15) y el Manchester City-Liverpool del jueves 2 de julio (16:15).

Los partidos programados (horarios de Argentina):

Miércoles 17 de junio – Postergados fecha 29º:

14:00: Aston Villa vs Sheffield United

16:15: Man City vs Arsenal

Fecha 30º:

Viernes 19:

14:00: Norwich City vs Southampton

16:15: Tottenham vs Man United

Sábado 20:

8:30: Watford vs Leicester City

11:00: Brighton vs Arsenal

13:30 West Ham vs Wolverhampton

15:45: Bournemouth vs Crystal Palace

Domingo 21:

10:00: Newcastle United vs Sheffield United

12:15: Aston Villa vs Chelsea

15:00: Everton vs Liverpool

Lunes 22:

16:00: Manchester City vs Burnley

Fecha 31º:

Martes 23:

14:00: Leicester City vs Brighton

16:15: Tottenham vs West Ham

Miércoles 24:

14:00: Manchester United v Sheffield United

14:00: Newcastle United vs Aston Villa

14:00: Norwich City vs Everton

14:00: Wolverhampton vs Bournemouth

16:15: Liverpool vs Crystal Palace

Jueves 25:

14:00: Burnley vs Watford

14:00 Southampton vs Arsenal

16:15 Chelsea vs Manchester City

Fecha 32º:

Sábado 27:

8:30: Aston Villa vs Wolves

Domingo 28:

12:30: Watford vs Southampton

Lunes 29:

16:00: Crystal Palace vs Burnley

Martes 30:

16:15: Brighton vs Manchster United

Miércoles 1 Julio:

14:00: Arsenal vs Norwich City

14:00: Bournemouth vs Newcastle United

14:00: Everton vs Leicester City

16:15: West Ham vs Chelsea

Jueves 2 de julio:

14:00: Sheffield United vs Tottenham

​16:15: Manchester City vs Liverpool