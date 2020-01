La reina Isabel II acordó un «período de transición» para Harry y Megan

La reina Isabel II anunció este lunes que la familia real británica abrirá un «período de transición» para acomodar la nueva situación de los duques de Sussex, Harry y Meghan, durante el cual «pasarán tiempo en Canadá y el Reino Unido».

Tras una reunión celebrada este lunes para dilucidar el futuro papel en la monarquía del hijo de Diana de Gales y su esposa, el palacio de Buckingham publicó un comunicado en el que la monarca señaló que existen «asuntos complejos que resolver» para los que se alcanzará una solución «en los próximos días».

Después del encuentro se pudo ver a Enrique, su hermano Guillermo y al padre de ambos, el príncipe Carlos, abandonar por separado la residencia real de Sandringham, ubicada en el este de Inglaterra.

Los príncipes Guillermo y Harry negaron hoy que estén distanciados entre ellos y desmintieron una publicación de un diario británico que afirmaba que los duques de Sussex habían sido marginados por la Casa Real.

En un comunicado conjunto, antes de la reunión convocada por la reina Isabel II esta tarde en su residencia de Sandringham, al este de Inglaterra para discutir el futuro papel de Meghan y Harry, si bien los hermanos no nombraron al diario, calificaron esas afirmaciones como «falsas».

El Times de Londres citó a una fuente que dijo que los Sussex culpaban al príncipe Guillermo por su decisión anunciada la semana pasada de alejarse de sus funciones como miembros de la realeza e independizarse económicamente.

Según la fuente, la pareja habría dicho que se sentía «atada» por sus responsabilidades y acusó a Guillermo de tener una actitud de acoso e intimidación hacia su hermano Harry.

Según el diario británico el príncipe Guillermo expresó, también, su dolor por la ruptura del vínculo fraternal.

«A pesar de las claras negaciones, hoy se publicó una historia falsa en un periódico del Reino Unido que especula sobre la relación entre el duque de Sussex y el duque de Cambridge», revelaron los portavoces de este último y del duque de Cambridge a los medios británicos, minutos antes de la reunión.

«Para los hermanos que se preocupan tanto por los problemas relacionados con la salud mental, el uso de lenguaje incendiario de esta manera es ofensivo y potencialmente dañino», señaló el comunicado.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, anunciaron la semana pasada que, tras mucho tiempo de reflexión, tienen la intención de dar un paso atrás como miembros de la Familia Real y comenzar a trabajar para ser financieramente independientes. El anuncio tomó por sorpresa a muchos y se espera con mucha expectativa que esta tarde se difunda la decisión de la Casa Real sobre el futuro rol que dará a los duques para evitar que se alejen de la familia.

Se cree que la pareja tomó esta decisión por el continuo acoso de los medios británicos desde su casamiento, en mayo de 2017.

Según un documental emitido en octubre pasado de la cadena británica ITV, filmado en una gira por África, la esposa del príncipe Harry, admitió que adaptarse a la vida real había sido «difícil» y que no estaba preparada para el intenso nivel de críticas de los medios al que estaba sometida.

«Le he dicho durante mucho tiempo a H, así es como lo llamo, que no es suficiente sobrevivir a algo, ese no es el punto de la vida. Tienes que superarlo», dijo Meghan.