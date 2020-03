La transformación de Nicolás Goldschmidt para interpretar a Diego Maradona en la serie

Nicolás Goldschmidt estaba alejado de la televisión convencional cuando recibió la propuesta de una productora internacional para interpretar a Diego Maradona en “Sueño Bendito”, la serie de Amazon que contará la vida del exfutbolista en sus tres etapas. El ex Chiquititas que se destaca como actor independiente se pondrá en la piel de Pelusa en la época de Argentinos Juniors, en sus primeros años de carrera.

“La verdad, conocía muy poco de aquel momento. Fue muy grato tener que representar cierta época que yo no conocía tanto: de algún modo, me liberó de la dificultad de hacer una caricatura de lo que yo más conocía de Diego. En ese sentido siempre mi idea fue hacer a un pibe, que era muy bueno en algo que amaba hacer”, sostiene el actor.

En 2017 lo convocaron para el proyecto y a fin de ese año tuvo la primera prueba. Según detalla, en los días previos se dedicó a ver una entrevista que brindó Maradona cuando tenía 19 años. “Ahí ya encontraba una tonalidad en la voz muy distinta a la que yo le conocía y decidí tomarla como herramienta principal para encarar la audición”, explica quien en 2018 continuó con el proceso de interpretación enfocado en el vestuario y el maquillaje. “Fue un reto muy emocionante”.

Las escenas que le tocaron rodar a él tuvieron lugar en Buenos Aires (específicamente en La Paternal, en donde queda la cancha de Argentinos Juniors, y Devoto, en donde queda la casa familiar de Maradona) y Barcelona, el primer salto internacional en la carrera futbolística de Diego. El trabajo de Nicolás comenzó en enero en la Argentina y culminó en julio en España. “Creo que nunca me preparé tanto para algo. Fueron ocho meses de todo tipo de investigación. Desde el entrenamiento de fútbol, pasando por el gimnasio para ganar musculatura, también debí cambiar mis costumbres alimenticias y comer cuatro veces por día a rajatabla».

Durante ese tiempo, Nicolás realizó un tratamiento especial, sobre todo para aumentar la masa muscular de las piernas. “Siempre lo había hecho desde otro lugar, desde la danza. Esto fue distinto”, indica y agrega que cambió su dieta para recuperar lo que perdía durante el ejercicio físico. También entrenó durante tres veces por semana con un plantel de jugadores del Club Banco Nación para adoptar movimientos propios de un futbolista y luego siguió con un entrenamiento personalizado. “Esa fue la parte más divertida. Había ejercicios muy dinámicos y distintos entre sí”.

Por otro lado, el actor detalla que fue muy importante la preparación vocal del personaje para encontrar los tonos que debía aplicar según el crecimiento de Maradona en aquella época. ¿En qué gestos característicos de Maradona se basó para interpretarlos? “Hubo varios”, asegura y detalla que trabajó mucho en ciertos movimientos de las cejas, de la boca, incluso de la lengua.

Cuando recibió la propuesta, Nicolás comenzó a investigar sobre la vida de Diego Maradona por su cuenta, pero al tiempo dejó de hacerlo. “Sentí que me alejaría de mi propósito -dice- Todo lo que leía estaba muy alejado de la época, o visto desde el lugar del ídolo que ya es. Sí me interesé por la música que se escuchaba en ese entonces. Me sirve mucho pensar en la música al momento de actuar, qué cantaría el personaje, en donde deposita sus ideas del amor, del romance, la sensualidad, o el ritmo».

Además de él, Nazareno Casero interpretará a Diego en su época de mayor gloria, ya como capitán de la Selección. Mientras que Juan Palomino será el Maradona que se vio como DT de la Selección en el Mundial de Sudáfrica 2010. Es decir, en su madurez.