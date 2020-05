La Unión de Rugby de Salta presentó su protocolo para volver a los entrenamientos

En la jornada del miércoles, la Unión de Rugby de Salta presentó en la Secretaría de Deportes el protocolo para volver a los entrenamientos en todos los clubes de la provincia.

El presidente de la Unión de Rugby de Salta, Carlos Marterena, dialogó con Multivisión Federal y dejó detalles al respecto: «Ayer (por el miércoles) presentamos el protocolo de la Unión de Rugby de Salta en la Secretaría de Deportes. Ya lo teníamos preparado desde hace un tiempo, pero estábamos esperando que nos llegue el protocolo de la UAR (Unión Argentina de Rugby), que lo envió a todas las uniones del país. A ese protocolo lo adaptamos a la realidad de la provincia y se presentó ayer. Estamos esperando que tenga un resultado positivo, aunque sabemos que va a llevar su tiempo porque debe ser analizado por el COE y autorizado por Nación.»

Sobre la adaptación del protocolo nacional al provincial, Martearena dijo: «El protocolo inicial viene de la World Rugby a la UAR y de la UAR se pasa a las provincias. Básicamente la adaptación tiene que ver con cosas que difieren en Argentina con respecto al mundo, por ejemplo la Wolrd Rugby pide distancias de 1 metro y medio y en nuestro país es de 1 metro 80. Obviamente todo depende de la circulación de virus que haya en cada lugar; por suerte en Salta no tenemos, así que sólo se adaptaron algunas partes. Sabemos que va a demorar un poco volver a un entrenamiento clásico, pero que por lo menos podamos volver a practicar, a hacer físico en los clubes, que los chicos puedan ir al club. También es fundamental para las instituciones, ya que cada una podrá volver a cobrar la cuota social, que ayudará mucho a paliar la difícil situación económica en la que se encuentran.»

Entrando en los detalles del protocolo presentado, el mandamás de la URS manifestó: «Los pasos a seguir son: el jugador llega al club, ahí lo espera una persona con un termómetro que le toma la temperatura. A su vez el jugador debe traer consigo una declaración jurada en la que diga que no tuvo fiebre ni estuvo en contacto con alguna persona que haya tenido o tenga Covid-19. Las prácticas durarán entre 45 minutos y 1 hora y no puede haber más de 10 personas por turno. Obviamente hay que mantener la distancia social, no se pueden utilizar los baños (salvo en caso de emergencia) ni vestuarios. Se termina el entrenamiento y cada jugador se va a su casa, no puede quedarse en el club ni hacer el famoso «tercer tiempo», aclaró Martearena.

Además, analizando lo que será esta primera fase de vuelta a las prácticas explicó: «Por ahora se apunta a la parte física. En esta primera fase no puede haber contacto por lo que los entrenamientos no estarán dirigidos al juego en sí. Obviamente a medida que vaya disminuyendo la pandemia se podrá ir liberando y aumentando las prácticas hasta volver a la normalidad».

Consultado sobre el alcance de este protocolo, Martearena manifestó que «es para todos los clubes de la provincia. El protocolo presentado se pasó a los clubes y cada institución lo adapta según su espacio físico y sus necesidades, en caso que el club tenga como única actividad el rugby o sea multideportes».

Finalemente el presidente de la Unión de Rugby de Salta habló de los plazos que se esperan para volver a jugar y la actividad que destrabaría todo: «El fútbol va a ser el que nos abra la puerta a todos los deportes de contacto. El rugby, el hockey, el básquet, el voley son actividades que van a volver al último. Además habrá que adaptarse a cómo jugar: el rugby juega habitualmente regionales y nacionales; pero seguramente este año sólo competiremos a nivel local, porque no todas las provincias se van a abrir al mismo tiempo», cerró la entrevista Carlos Martearena.