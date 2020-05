Lammens: «No es una locura mudar el fútbol a una provincia sin Covid-19»

El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, habló del panorama de ambos sectores en la actual pandemia del coronavirus y destacó que «una de las actividades que más va a tardar en volver es el deporte».

En diálogo con Intratables, por América televisión, consideró que «en algunas ciudades, provincias, donde no hay circulación masiva ni viajes, es lógico que se empiecen a plantear protocolos estrictos para que se reanuden las actividades», expresó Lammens. El tenis, por ejemplo, ya pudo concretar su retorno en Catamarca, Salta y Jujuy, debido al protocolo presentado por la Asociación Argentina de Tenis: «El protocolo estaba bien, lo que hizo que se permita la práctica del deporte, con ciertas restricciones», comentó.

Por otro lado, el ministro se refirió a la posibilidad de mudar el fútbol a provincias sin casos de coronavirus, cuando se decida concretar el retorno de la competencia. Al respecto, señaló que no es una decisión «del Gobierno, cada una de las federaciones y ligas tienen que tomar esa determinación».

Ante ese panorama, «habría que testear a todos los que van, porque no se pueden mandar planteles enteros desde un lugar en donde hay circulación masiva del virus (como CABA o AMBA), a una provincia que no tiene casos», destacó. Sin embargo, Lammens agregó: «No es ninguna locura, en España lo han hecho con el básquet, pero no depende del Gobierno nacional», insistió.