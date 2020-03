Laurita Fernández le contesto a una seguidora que la cuestionó por mudarse con Cabré

Laurita Fernández explicó hace unos días las razones por las que debió abandonar su casa en plena cuarentena obligatoria e instalarse en lo de su novio, Nicolás Cabré.

“Tuve que abandonar mi depto por motivos de fuerza mayor”, comenzó el comunicado de la rubia. “Cortaron el agua en casa. Se rompió un caño del edificio justo debajo de mi cocina e inundó a varios departamentos vecinos causando serios problemas y empezó a inundar el mío”, relató la actriz.

Y detalló que estuvo tres días sin agua y que eso la complicó. “Llamé al 107 y me pidieron que espere al día 14 de mi cuarentena por viaje y que, si no tenía síntomas, me mude, y eso hice”.

“Con los recaudos necesarios, y sin tener contacto con nadie, me trasladé a la casa que especifiqué en el permiso”, describió Laurita.

La noticia de su «mudanza» temporaria en plena cuarentena obligatoria generó diversos comentarios al conocerse la noticia.

Ante las críticas, la rubia respondió contundente a un comentario de una seguidora de Twitter.

«Yo no tengo la culpa de los problemas que tenes vos. Ojalá puedas estar mejor. Yo le generaba serios problemas a mis vecinos que tienen menores viviendo en su casa. Si vos hubieses tomado una mejor decisión te felicito, nosotros intentamos hacer lo que creímos mejor. Saludos», explicó Fernández.

Y agregó ante otro comentario que la apoyaba en su decisión: «Por que si me hubiese mudado a un pozo negro seguro no jodería, molesta que viva con mi familia».