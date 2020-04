Laurita Fernández sigue dando indicios de una ruptura con Nico Cabré

“Vine acá porque no tengo otro domicilio si no era este. A lo de mi mamá no me iba a ir porque es mayor de 60 años y quiero que esté sola”, explicó la bailarina, luego de que los vecinos la denunciaron y llamaron a la policía. Entonces, presentó los permisos que había solicitado, junto con material audiovisual del estado de su departamento y de los vecinos luego de la inundación, y le pidieron que se quedara dentro de la casa de Cabré y no vuelva a salir.

Luego de dos semanas, la ganadora del Bailando volvió a su departamento ya que el plomero se presentó para arreglar la cañería. “Aleluya, habemus agua. Ocho horas laburando estuvo el plomero. Ahora tengo que limpiar todo, lo cual me parece un planazo”, contó a través de historias de Instagram. Una vez más, la joven levantó sospechas de que el noviazgo con el actor estaba atravesando una profunda crisis.

En plena soledad, la conductora les contó a sus seguidores de las redes sociales que estaba bueno “extrañarse también” en referencia a su alejamiento de Nicolás. Además, explicó que le gustaba estar “en su lugar” y que la convivencia había sido buena, pero aclaró que para su pareja quizás no tanto: “Para él, no sé. Tuvo que bancarme todos los días con el pianito y haciendo piruetas en su living”.