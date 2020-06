LIZY TAGLIANI CERRÓ SU PELUQUERÍA

Antes de convertirse en una de las estrellas de la televisión, Lizy Tagliani comenzó a soñar en formar parte del ambiente artístico en By Lizy, su peluquería, en el barrio porteño de Recoleta. Sin embargo, a fines de abril, y en medio de la cuarentena por coronavirus que afectó la actividad comercial del rubro, la actriz anunció que había tomado la decisión de cerrar el local. “En mi peluquería no hay empleados porque yo, cuando me hice conocida, les regalé el 50 por ciento a los chicos que trabajaban, y que no quisieron que cerrara la peluquería”, explicó en su momento.

Ahora, la llegada de la pandemia decretó el final del negocio. “Todo esto hizo que nos replanteemos la situación”, expresó Lizy.

El contrato de alquiler vencía, el dueño del inmueble necesitaba el dinero, y la conductora de “El precio justo” llegó a la conclusión de que lo más aconsejable era bajar la persiana de manera definitiva.

Este miércoles llegó la hora de decirle adiós a By Lizy, y ese momento tan emotivo como doloroso quedó reflejado en un video que la comediante subió a sus redes.

“Así concluyeron 12 años de la emblemática peluquería de Lizy Tagliani por causa de la pandemia”, se lee mientras las imágenes muestran los últimos rastros de la peluquería, con sus instalaciones semivacías.

“Gracias a todos los que nos acompañaron siempre”, dice después, a modo de cierre. La publicación comenzó a recibir mensajes de apoyo y cariño de parte de sus seguidores: “¡Qué triste! Fuerza, somos muchos en la misma situación lamentablemente pero saldremos victoriosos”, expresó uno de ellos.

En su posteo, con cierto pesar pero con el optimismo que la caracteriza, Lizy escribió: “Pronto haremos algo nuevamente, a no bajar los brazos, siempre se puede volver a empezar”.