Los números que mostró Alberto Fernández para justificar la extensión de la cuarentena total

El aislamiento social obligatorio continuará hasta el 26 de abril. “Les pido que no aflojen”, dijo el Presidente.

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que la cuarentena obligatoria se extenderá hasta el 26 de abril en un intento de seguir “aplanando la curva” de los contagios de coronavirus.

Para su exposición, el Presidente recurrió a una serie de gráficos para explicar a la ciudadanía los datos utilizados para tomar esta decisión.

En primer lugar, comenzó por revelar que según las proyecciones que se manejaban en la Casa Rosada, si no se hubieran tomado medidas drásticas -como la cuarentena y el cierre de fronteras- los contagios para esta fecha ya hubieran superado los 45.000. En cambio, por el momento hay 1.975 infectados, apenas un 4,6% de lo calculado.

Con esas cifras, el sistema de salud público ya tendría ocupadas un 83% de sus camas de terapia intensiva. Mientras que por ahora solo se utilizaron 3,9%.

“Si teníamos 45 mil infectados, no quiero ni pensar en cuantas personas hubieran muerto”, dijo Fernández.

Además, explicó que la cuarentena ya comenzó a evidenciar un aplanamiento en la curva de contagios y se logró que el tiempo de duplicación de casos se extienda hasta 10,29 días. Esto es fundamentan para evitar un crecimiento exponencial y repentino que colapse el sistema de salud. Cabe destacar que este índice estaba en 2,84 días el 22 de marzo.

En la misma línea, comparó las estadísticas con los dos países vecinos: Brasil y Chile. El primero ya registró 19.638 contagios, mientras que el segundo, 6.501.

Como la cantidad de infectados también está influida por la cantidad de test que se realizan, Fernández remarcó la diferencia en fallecimientos: 82 en Argentina, 65 en Chile y 1.057 en Brasil. “Chile tiene un tercio de nuestra población”, aclaró.

Luego, para lograr un mayor impacto, amplió la contrastación a tres de los países occidentales más golpeados por la pandemia. Italia, reportó 18.849 muertos, mientras que España informó 15.970 y Estados Unidos 19.367, explicó con un nuevo gráfico.

Por otro lado, Fernández señaló que durante los últimos 14 días fueron repatriados 18.797 argentinos que en su gran mayoría viven en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza y en Córdoba.