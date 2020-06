LOURDES SÁNCHEZ CONTÓ UNA DURA HISTORIA DE SU NIÑEZ

Lourdes Sánchez recordó uno de los momentos más difíciles que le tocó transitar cuando tenía nada más que siete años. La bailarina estaba en el recreo del colegio cuando su cuerpo comenzó a paralizarse y a convulsionar. Los médicos le diagnosticaron una aneurisma, pero un milagro ocurrió.

“Tenía siete años y recuerdo que estaba en el colegio, en el recreo. Venía de hacer unas piruetas porque había empezado acrobacia y le estaba mostrando a mis amigas lo que había aprendido”, comenzó recordando la bailarina en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez. Siguió: “Cuando entramos al aula, siento que la mano se me cierra sola y tengo retortijones en los brazos, me estaba dando una parálisis en el lado izquierdo”.

Con su corta edad, recuerda que en ese momento su maestra la agarró porque se estaba cayendo y al resto de sus compañeritas: “No me voy a olvidar de mis amigas mirando, tuve una convulsión”. Los médicos le diagnosticaron un aneurisma. Los tiempos que siguieron no fueron fáciles, Lourdes estuvo tres años tomando remedios y viajando desde Corrientes a Buenos Aires cada tres meses para ir a hacerse ver al Garraham.