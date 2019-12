Lucas Pusineri, a un paso de ser DT de Independiente

Lucas Pusineri se reunió este fin de semana con Pablo Moyano, presidente de la institución de Avellaneda, y parece haberle sacado ventaja a Mauricio Pellegrino y Hernán Crespo en la lucha por ser el nuevo entrenador de Independiente.

«Yo quiero expresar mi idea, que me escuchen y noten la empatía que tengo con la institución. Quiero sumar, con convicciones y firmeza. Siempre dije que los caminos se volverían a cruzar y tengo que estar preparado para sacar el mejor provecho a la situación“, le dijo Pusineri al portal partidario Infierno Rojo. Asimismo, agregó: «El cariño con la gente me hace feliz, me reconocen como si hubiese surgido de las entrañas de Independiente. Esto depende de los resultados y del rendimiento, pero de esto se trata el desafío. Independiente es un club muy grande que exige y hay que estar a la altura de las circunstancias”.

Pusi viene de dirigir en Deportivo Cali unos 64 partidos, de los cuales ganó 27, empató 16 y perdió 21. Antes ascendió con Cúcuta (dirigió 44, ganó 31, igualó 10 y cayó en 3) y es muy querido por los hinchas del Rojo por su etapa como jugador (marcó aquel famoso gol de cabeza ante Boca en 2002, que encaminó el título del Torneo Apertura, con el «Tolo» Gallego como entrenador).