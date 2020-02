Mac Allister estalló contra Boca: «No me valoraron»

Alexis Mac Allister rompió el silencio luego de su muy hablada partida de Boca. El mediocampista, que acaba de consagrarse campeón preolímpico con la Selección Sub 23, habló en Fox Sports antes de viajar a Inglaterra para sumarse al Brighton y explicó por qué decidió marcharse cuando todavía tenía seis meses de contrato con el club. «Pasaron cosas que no me gustaron. Sentí que no me valoraban y sólo querían más plata», arrancó el Colorado.

La figura del certamen que clasificó a Argentina a Tokio 2020 fue más alla y explicó la situación con todos los detalles: «El día que me llama Riquelme él estaba enojado por algunas cosas, me comunica que mi papá (también representante del futbolista) había hablado mucho con él y que quería hacer el nexo entre los ingleses y el club, ya que los ingleses habían pagado 10 millones de euros y Boca no había respondido ni un mail. Es algo lógico, respeto», arrancó detallando.

Yo a Riquelme le dije que quería quedarme en Boca y él me dice ‘está perfecto que te quieras quedar’, ya que era un jugador que les podía servir. A las horas de esa conversación, me entero que Boca manda un mail a los ingleses diciendo que yo no iba a ir a Inglaterra por tal cosa (sic) pero que si Brighton ponía un millón de dolares, ellos (en referencia al club Xeneize) me liberaban. Entonces ahí sentí que no me valoraban o que no era importante y que no querían me quedara si no que querían un poco más de plata. Hablé todo esto con mi familia y fue lo que me llevó a tomar la decisión», agregó el mediocampista.

Mac Allister aseguró también que toda situación es «netamente política» y que desde el club buscan que quede como el malo de la película: «Yo no sé si Ameal sabe que yo le dije a Riquelme que me quería quedar. En segundo lugar, yo escuché decir a Ameal que a Boca no le quedó ni un peso de esta situación, cuando le pidieron un millón de dolares y el club ingles se lo dio. Es todo política», dijo, con evidente molestia.

Por otra parte, el elegido para responder por parte de la dirigencia fue Marcelo «Chelo» Delgado, quien eligió el mismo programa para contestarle a Alexis: «Hay que decir la verdad, no hay que mentir. A ningún jugador se le va a quitar la posibilidad de irse y además si no quiere estar en el club… Nos hubiera gustado tenerlo más tiempo pero las cosas no se pudieron dar», dijo el Chelo en diálogo con Fox Sports.

«Acá no hay nada político -respondió Delgado-, esa pregunta hay que hacérsela al jugador. Acá político no hay nada. Vino una dirigencia nueva que quiere hacer las cosas bien».

Y siguió: «Yo estuve en un hotel con un dirigente del club inglés y me dijo que se lo querían llevar ahora. Ahí también estuvo el representante del chico, el hijo de (Gustavo) Arribas», ex titular de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri y vinculado a un grupo empresario inglés que habría puesto dinero por el pase.