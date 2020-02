Marcelo Tinelli lamentó la muerte de los niños salteños. Habló con el Gobernador

El conductor Marcelo Tinelli se expresó a través de su cuenta de Twitter, donde brindó su apoyo al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz y se lamentó por la muerte de los niños en Salta. “Por favor hagan algo porque los chicos se siguen muriendo”, manifestó.

A través de su cuenta de Twitter, Marcelo Tinelli brindó su apoyo al gobernador Sáenz. “Esta situación en las comunidades wichis de Salta no es de ahora. Pero no vale la pena repartir culpas por la herencia recibida, sino ponernos TODOS a ayudar y solucionar el tema en forma urgente”, expresó.

@cuervotinelli

Todo mi apoyo al gobernador de Salta @GustavoSaenzOK , con el que recién hablé y en sus palabras, en sus lágrimas, lo vi comprometido con solucionar en forma urgente la situación de las comunidades wichis en Salta. Me ofrecí a viajar ya, si es necesario y convocar a toda la gente

@cuervotinelli

Esta situación en las comunidades wichis de Salta no es de ahora. Pero no vale la pena repartir culpas por la herencia recibida, sino ponernos TODOS a ayudar y solucionar el tema en forma urgente. @GustavoSaenzOK

El conductor televisivo pidió que “por favor hagan algo porque los chicos se siguen muriendo. Ayer fue el octavo por desnutrición, fundamentalmente por tomar agua en mal estado. Urgentes recursos para las comunidades wichis de la zona y lograr las perforaciones para conseguir el agua potable”.