Marcha por el crimen de Fernando: conmovedor mensaje de su madre

«Quiero agradecer a todos por venir a acompañarnos en este momento. Estoy muerta en vida pero mi hijo me da fuerza para luchar», dijo Graciela, mamá de Fernando que salió de su vivienda a la puerta junto a su esposo Silvino y la novia del chico asesinado, Julieta Rossi.La mujer, en claro estado de conmoción hasta el punto de casi descomponerse, aseguró que su hijo era «servidor y un luchador desde chiquito». «Era un amor. Quiero justicia para mi hijo. Siempre me decía que me amaba», gritó, al tiempo que recibió el apoyo y los gritos de los autoconvocados.

«Espero que haya una ley que ampare a la familia. Es triste ir a reconocer a mi hijo. Cuando me dijeron la noticia el mundo se me derrumbó. Pero debo ser fuerte para que no le pase a otro chico. Amaba la vida y a nosotros».

«Fernando pudo ser tu hijo!!! Hoy todos papá de Fernando!!! Justicia real. Lugano presente«. «Somos los que intentamos frenar las patadas que le dieron a Fer. ¡¡44 millones de personas con ustedes!!«, pregonaban algunos de los carteles pegados en el Banco Galicia que está literalmente al lado de la casa. Una multitud se dio cita con mucha expectativa y con la sensación de impotencia a flor de piel.En la previa a la marcha, Julieta se había ocupado desde el miércoles de preparar la zona en la que vivía su pareja para el momento de recordarlo. Pidió permiso para pegar carteles con la cara del joven y la leyenda «Justicia por Fernando, asesinado en Gesell» en distintos comercios de Recoleta.