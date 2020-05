Marcos Díaz deja Boca: no le renovarán el contrato

Mientras la espera por la vuelta del fútbol se hace cada vez más larga, la situación contractual de algunos jugadores preocupa, ya que a muchos se les vence el contrato el 30 de junio. En el caso de Boca, ya se conoció la primera baja: el club no le renovará el vínculo y el arquero Marcos Díaz dejará de pertenecer a la institución.

Fue el propio Miguel Russo, director técnico de Boca Juniors, quien le informó al arquero que no le renovarán el contrato, ya que el club está lejos de las pretensiones económicas y deportivas que pide el futbolista, que encima es suplente.

De ese modo, el club de la Ribera decidió que el ex guardavalla de Huracán no siga en el plantel boquense. Una de las posibilidades que considera Díaz es incorporarse al Leganés de España, que mostró interés en ficharlo.

Díaz es el tercer jugador “xeneize” -de los que se le vence el 30 de junio su contrato- que no seguirá en Boca desde el próximo semestre: los otros dos son Junior Alonso, quien por razones personales ya informó que no continuará; y Nahuel Molina, quien al no arreglar su vínculo por razones económicas quedará en libertad de acción.

Marcos Díaz llegó a Boca en enero de 2019, libre de Huracán, cuando el entrenador era Gustavo Alfaro. El arquero jugó solo 6 partidos como titular, y le convirtieron 3 goles.