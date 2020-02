Maxi López emocionado por el cumple de su hijo le envió un mensaje y culpó a Wanda por no verlo

Se sabe que la mala relación entre Maxi López y Wanda Nara va de mal en peor, que se originó tras la separación. La mediática se enamoró de Mauro Icardi, futbolista del que López era cercano y con el que rompió todo tipo de vínculo. En estos años, los acuerdos económicos por la cuota alimentaria siempre fue un punto de conflicto.

En esta oportunidad, Maxi aprovechó el cumpleaños de Benedicto para, además de dedicarle unas sentidas palabras, apuntar contra su ex mujer por no permitirle que lo vea más seguido, tanto a él como a sus hermanos Constantino y Valentino.

“No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para todas tus dudas o temores, pero puedo escucharte y buscarlas junto contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que la sujetes y no caigas”, expresó López en su descargo por el dolor de la distancia.

“Tus alegrías , triunfos y tus logros no son míos , pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida, me limito a apoyarte, estimularte y ayudarte si me lo pides, y si no me lo pides también. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quien eres , ni quien deberías ser , solamente te quiero tal y como eres, por que sos una parte de mi y en este día tan importante quiero decirte lo mucho que te amo y lo importante que sos para mi con estas palabras ya que el destino no nos deja compartir tu día juntos. Te amo benchito de mi vida y felices 8 añitos te desea papá”, remató el futbolista con un mensaje claro y contundente para Wanda.

“Ver a los chicos solo depende de él”, había asegurado Ana Rosenfeld-abogada de Wanda