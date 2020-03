Médicos de los clubes descartan la vuelta del fútbol argentino en corto plazo

Diez de los facultativos de planteles de la Superliga aseguran que el fútbol argentino estará parado por varios meses. “Será larguísimo”, pronosticaron.

La vuelta del fútbol argentino es totalmente incierta, tanto en la Superliga como en las categorías de ascenso, incluso en Salta, con las competencias inherentes al Consejo Federal, como son el torneo Federal A y el Regional Amateur. Si bien la cuarentena obligatoria decretada por la Presidencia de la Nación se extendería en principio hasta el 31 de este mes, nadie sabe qué sucederá con la coyuntura mundial en las próximas semanas, y puntualmente en nuestro país.

Y los especialistas aseguraron que no hay fecha de regreso del fútbol y que el parate podría ser muy extenso.

En ese sentido, los médicos de los planteles profesionales de Independiente, Huracán, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Rosario Central, Newell’s Old Boys, Lanús, Arsenal, Talleres de Córdoba y Central Córdoba de Santiago del Estero descartaron ayer la vuelta del fútbol a corto plazo. Todos coincidieron en que las condiciones de salud no estarán dadas de forma inmediata una vez levantado el aislamiento social obligatorio que rige en el país hasta el 31 de marzo, y puntualizaron que, debido al cese de los entrenamientos, los jugadores deberán cumplir un período de reacondicionamiento físico antes de volver a las canchas.

“No hay ninguna posibilidad de que el fútbol vuelva a jugarse el 31 de marzo, ni el 30 de abril, y no sé si en junio. Esto creo que va para larguísimo”, arriesgó Hernán Giuria, médico de Rosario Central.

“No creo posible que el fútbol vuelva en los tiempos previstos inicialmente”, consideró Juan Ignacio Bóttoli, de Newell’s. “Esto no termina el 31 de marzo”, reafirmó Flavio Tunessi, de Gimnasia, sobre la suspensión provisoria dispuesta en toda la programación de AFA.

“La cuarentena debería extenderse”, sugirió el médico de Independiente, Claudio Martins, al analizar la evolución de la pandemia de coronavirus en Argentina.

“Eso será fundamental para ver si se necesita extender el período de aislamiento”, razonó Pedro Di Spagna, de Huracán; al tiempo que Juan Manuel Olivera, de Lanús, asumió: “Nadie sabe cómo seguiremos a partir del 1 de abril”.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, aseguró ayer que “hay que ser cautos” y llamó a “no pensar en el fútbol ahora”, dado que lo primordial por estos días es saber cómo y cuándo se soluciona la pandemia del coronavirus.

“Tengo una posición muy clara con esto, tenemos que ser muy cautos. Todos, los dirigentes y los jugadores. Esto es un problema muy grave de salud que afronta el mundo. Luego se deberá ver qué medidas adoptaremos. Durante toda la vida nos hemos puesto de acuerdo. No es el momento para analizar”, señaló.