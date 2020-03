Medidas de prevención en el Hospital San Bernardo

Desde el Hospital San Bernardo los Dres. Fernando Cardos- Subgerente y Guillermo Lemir- Jefe de Infectología afirmaron ante las cámaras de Multivisión que desde los primero días de marzo se activó el protocolo de contingencia en el nosocomio.

Detalló el Dr. Cardos que ante las medidas adoptadas por la municipalidad en la jornada de ayer, ellos en el Hospital también limitaron el acceso al mismo: “El ingreso de personas no puede ser masivo, los pacientes que están para consultorio los hacemos pasar de a 5. Al igual a los familiares que vienen de visita o a los que necesitan realizar trámites. Debemos cuidarnos entre todas y debemos proteger a nuestro personal de salud”.

Por su parte el Dr. Lemir afirmó que desde el Hospital se encuentran preparados para afrontar al COVID- 19, además realizó recomendaciones sobre medidas preventivas: “Debemos dejar aclarado a la población que casos deben asistir para no saturar la demanda. Aquellos pacientes que hayan viajado a países de riesgo y presenten síntomas, deben realizar la consulta. Los que no hayan ido concurrido a países riesgosos pero hayan tenido contacto con personas que si lo hicieron también deben consultar a los médicos. Es muy importante el higiene de manos y no es necesario el uso de barbijo para personas sanas”.

Contó además que se dispuso una guardia exclusiva en el nosocomio solo para pacientes con posible diagnóstico de coronavirus: “Los pacientes sospechosos va a entrar por la puerta número 3 que se encuentra a mitad de camino entre la guardia y la puerta principal. El horario será de 8 a 20 hs. a partir del lunes con posibilidad de extender la atención en caso de que la demanda lo solicite”.