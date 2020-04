Mery del Cerro a punto de parir en cuarentena

La modelo está por tener a su segunda hija, y se refirió a cómo está viviendo el último tramo de su embarazo. En medio de una gran incertidumbre mundial a causa del coronavirus, hay situaciones que no se pueden postergar por la cuarentena. Una de ellas son los nacimientos.

Mery del Cerro es una de ellas y expresó su sentimiento ante esta situación «Durante todo este tiempo estuve bastante tranquila, porque el obstetra y la partera me transmitieron tranquilidad, trato de no hacerme la cabeza. Que sólo pueda estar Meme tiene un punto a favor, mi mamá, mi suegra y toda la familia la van a querer conocer, pero me parece perfecto que por protocolo sólo pueda estar mi pareja»

Sobre el impedimento de su hija mayor de poder ver a su hermanita en el sanatorio, Mery expresó: «A Mila todavía no se lo explicamos, no va a poder venir y nos parece mejor manejarlo en el momento y ver cómo la contenemos. Vamos a manejarlo como se pueda».