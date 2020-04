México: En 24 horas aumento el 10% y son más de 10.000 los contagios

México reportó 1.043 nuevos casos de coronavirus, más del 10% más que el martes, y 113 muertes, lo que lleva la cifra total de contagios a 10.544 y eleva a 970 la cantidad de fallecidos. Los 1.043 contagios representan la cifra diaria más alta desde que a finales de febrero comenzaron a presentarse casos de coronavirus en México, según el informe técnico presentado este miércoles en el Palacio Nacional.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que de la estadística acumulada, 3.618 son personas que actualmente están enfermas y por lo tanto se consideran casos activos. «Los casos activos son el motor de la epidemia, el resto son personas que se han recuperado y que no contribuyen a propagar la enfermedad», aseguró López-Gatell, quien además es el portavoz oficial del gobierno mexicano para la pandemia.

Los casos activos, personas que enfermaron por el coronavirus en los últimos 14 días, aumentaron en 433, un 11,9% más comparado con los 3.185 que se tenían ayer martes.

No obstante, el gobierno mexicano, que no aplica pruebas masivas a la población, calcula que la cantidad de enfermos en el país podría ser casi nueves veces mayor a la registrada.