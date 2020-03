Mica Viciconte reveló por qué rechazó estar en el Bailando 2020 con Fabián Cubero

La panelista de Incorrectas se refirió al “no” del exfutbolista para hacer dupla con ella en el certamen de Tinelli.

La lista de famosos de Bailando 2020 se sigue armando, a pesar del clima de incertidumbre que reina por la crisis sanitaria del coronavirus. Una de las parejas que quería Marcelo Tinelli en la pista eran Mica Viciconte y Fabián Cubero, sin embargo no estaban convencidos y finalmente la ex Combate contó porque dicidieron terminar declinando la oferta.

“Si llegaba a ir con Fabián al Bailando salíamos primeros”, aseguró, con humor. “Cuando a mí se me preguntó con Fabi si queríamos estar juntos en el Bailando, pensamos en nuestra relación y dijimos ¿es necesario? No quiero arriesgar mi relación, no sirve que nos expongamos en nuestra relación”, reveló Mica, que sí está muy cerca de regresar a la pista «en solitario».

También la panelista de Incorrectas dio como motivo del “no” de Poroto a su retiro del fútbol y los proyectos que sigue teniendo él con Vélez, su club: “Él como va a estar ligado con el club (Vélez) no va de la mano que vaya al Bailando”, se sinceró.