Miriam Lanzoni se reconcilió con Christian Halbinger tras el escándalo: “Te amo”

Miriam Lanzoni se había separado de Christian Halbinger hace unos días en medio de un escándalo en los medios por una infidelidad de él que salió a la luz.

Desde Instagram, la actriz compartió un mensaje pura motivación para reflejar el momento que atraviesa.

«Nada que ocultar. Todo por ganar. Siento aroma a cosas extraordinarias. Mis ojos miran de frente, y ahí todo se puede ver. Cada vez más fuerte, más humana, más verdadera, mas mujer….», reflexionó.

«Se muy bien quien soy, mis valores no se negocian…. Yo me ocupo de mi, por eso no puedo ocuparme de otros. No hay nada que demostrar cuando hay verdad.. Hermosa vida! Que el feminismo y la famosa SORORIDAD nos abrace a todas, a todas, ahí se vive mejor», expresaba la actriz.

Lo cierto es que el fin de semana el empresario sorprendió a Lanzoni con un grupo de mariachis y una serenata en la puerta de su casa.

Conmovida por este gesto de amor, Miriam confirmó la reconciliación: «Cuando lográs reconfigurarte a partir de las equivocaciones, te hacés mas grande, mas poderoso y podés trascender…. Eso estamos haciendo».