Mirtha Legrand habló sobre la muerte de Goldy

El próximo lunes se cumplirá un mes de la muerte de Goldy Legrand, actriz y hermana gemela de Mirtha, quien falleció a los 93 años en su casa en Martínez, mientras dormía la siesta. A pesar de su insistencia, la Chiqui no puedo darle el último adiós por pertenecer al denominado grupo de riesgo. La conductora manifestó su dolor por la partida de su gemela. “Estoy muy triste, extrañando a mi amada hermana Goldita. No estaba enferma y fue una muerte súbita”, comenzó diciendo Mirtha con enorme congoja. “Era una persona maravillosa y jamás la olvidaré porque era como mi mamá. Estuvimos juntas hasta en la pancita de nuestra adorada madre. Estoy devastada”, continuó relatando que por el momento no está realizando sus clásicos programas y es reemplazada por su nieta Juana Viale.

Recordemos que tras el deceso de Goldy, Mirtha Legrand solamente se pronunció a través de su cuenta de Twitter para despedirse de su querida familiar. El mensaje estuvo acompañado por una foto en blanco y negro en donde se las ve juntas en los inicios de su carrera. El conmovedor texto refleja el desconsuelo con el que convive por estos días la conductora en su departamento de Avenida Del Libertador al 2800. “Hermana querida, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, como te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo”, tuiteó la diva.

El entierro de la reconocida actriz fue sin familiares ni amigos. Solo su yerno y su nieto estuvieron allí, y por una videollamada los más íntimos pudieron despedirla en estos tiempos de pandemia. “No hubo velorio y solo podían asistir al memorial dos personas”, recordó Mirtha a María Aurelia Paula Martínez, nacida el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe.