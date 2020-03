Mirtha Legrand: «Los que viajaron afuera no tienen sentido de solidaridad»

La diva habló con Juana Viale, quien la reemplaza en su programa, y se molestó con quienes no cumplen la cuarentena.

La fila de autos queriendo entrar a distintos puntos turísticos en el país hizo que el propio Presidente se muestre enojado con quienes no cumplen la medida de aislamiento para el coronavirus. En la misma línea, Mirtha Legrand fue crítica con quienes viajaron a otros destinos en medio de la crisis sanitaria.

“Los que se han ido a afuera es impresionante. Me impresiona. No tienen sentido de la solidaridad”, lanzó la conductora en su ciclo, que por estos días la reemplaza Juana Viale. “Tenemos que cumplir y no salir de casa”, expresó, haciendo una comunicación por teléfono en el vivo de su programa.

Mirtha aseguró que la situación actual la tiene “asustada”, pero sin perder las riendas. “Hay que calmarse, no entrar en pánico que es lo peor que puede haber”, expresó.